Şaşırtıcı bir yolculuk

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Çocuklar ve yetişkinler için pek çok komedi dizisi ve kitap kaleme alan ünlü yazar Andrew Norriss’in, Whitbread ödüllü Akila kitabı, Kelime Yayınları tarafından Türkiye’deki okuyucuya sunuluyor.

Dizinin ikinci kitabı Akila 2’de, teknoloji meraklısı ve macerasever okurları, kıtalararası, şaşırtıcı bir yolculuk bekliyor... Andrew Norriss’in tüm dünyada ilgiyle okunan ödüllü kitabında, cesur ikili Tom ve Geoff’un, tarihin gizli kalmış bir köşesinde buldukları araç Akila’yla yaptıkları yolculuklar anlatılıyor. Dizinin ikinci kitabı Akila 2’de, Tom ve Geoff’un maceraları ışık hızında devam ediyor, çünkü sıradışı araçları Akila’nın, olağanüstü özelliklerini keşfediyorlar.