Şato

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Kısacık yaşamına çok önemli kitaplar sığdıran Kafka’nın ‘Şato’su, İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi’nde yerini aldı.

Şato / Franz Kafka / İş Bankası Kültür Yayınları

Kafka bu eserinde, esrarengiz bir kont, ona ait bir şato, diktatörce eğilimler gösteren birçok bürokrat üzerinden, şeffaflıktan yoksun, işlemeyen kurumlarla otorite ve bürokrasiyi hicvediyor. Bir şato ve bürokratlar tarafından yönetilen bir köye gelen ve kadastrocu olarak görevlendirilen K., bürokrasinin çarkları arasında engeller ve düş kırıklıklarıyla mücadele eder.