Sayılarla Dünya

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Üzerinde yaşadığımız dünya büyüleyici gerçekler ve istatistiklerle dolu. Sayılarla Dünya, etrafımızda olan biteni sayılar aracılığıyla görmemizi sağlayarak, en etkileyici detayları gözler önüne seriyor.

Örneğin; bir pulu yaladığınızda 0,1 kalori almış olduğunuzu biliyor muydunuz? İki dakika boyunca kahkaha ile gülerek 3,5 kalori yakabileceğinizi? Ya da tuvalete düşürdüğü diş fırçasını alıp, tekrar kullanan erkeklerin yüzdesini? Peki, ya dünyadaki en sevilen içecek olan kahvenin her yıl 400 milyar fincan tüketildiğini? Sayılarla Dünya, sizi etkileyici detayların ve istatistiklerin arasında keyifli bir beyin jimnastiğine davet ediyor.



Kitap Hakkında

Yazar: Mitchell Symons

Çevirmen: Şeniz Kurultay

Sayfa Sayısı: 288

Yayın Evi: Yabancı Yayınları

Tür: Güncel-Genel Konular