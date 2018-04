Scorpions, 50. yılını kutladığı özel turnesi kapsamında 12 Temmuz 2016 akşamı İstanbul'da bir konser verecek.

12 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte efsane grup Scorpions unutulmaz bir performans sergileyecek! Alman grup Scorpions sadece rock tarihinin gelmiş geçmiş en büyük topluluklarından biri değil, müzik tarihinin en önemli markalarından da biri aynı zamanda. Still Loving You, Wind of Change, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Always Somewhere, The Zoo, In Trance... Her biri rock tarihine geçmiş şarkılara canlı canlı eşlik etmek için 12 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park’ta yerinizi alın!