Alman grup Scorpions, “The 50th Anniversary” turnesinden çok özel videoların yer aldığı 2 DVD ve 7 bonus şarkının bulunduğu albümden oluşan “Return To Forever (Tour Edition)” albümü yayınlandı.

2010 yılında ayrıldıklarını duyuran Scorpions, geçtiğimiz yıl yeniden bir araya gelmiş ve geri dönüşlerini simgeleyen “Return To Forever” albümlerini yayınlamıştı. Albümün ardından dünya turnesine çıkan grup, Fransa’daki Hellfest Festival ve Brooklyn’deki the Barclays Center’da sergiledikleri çok özel şovlarının yer aldığı “Return To Forever (Tour Edition)” albümünü müzik severlerin beğenisine sundu. Ülkemizde CD ve 2 DVD’nin yer aldığı versiyonuyla yayınlanan albümle; Klaus Meine, Rudolf Schenker ve Matthias Jabs, aynı zamanda grubun müzikal kariyerinin de 50. yılını kutluyor.

Yaz aylarında Avrupa’nın çeşitli yerlerinde konserlerine devam edecek grubun “Return To Forever (Tour Edition)” albümü şimdi CD ve 2 DVD’lik versiyonlarıyla müzik marketlerde yerini aldı.