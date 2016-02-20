Cem Adrian, geçtiğimiz Ocak ayının sonlarında türküleri yorumladığı “Seçkiler 2” albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Adrian’ın Ali Kızıltuğ, Aşık Daimi, Aşık Emrah, Abrurrahim Karakoç, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Mehmet Özcan gibi ustaların eserlerini yeniden seslendirdiği albümde aynı zamanda, anonim eserler de yer alıyor.
Cem Adrian’ın, “Seçkiler 2” albümündeki türküleri seslendireceği ve albüme sazı, sözüyle katkıda bulunan Gökhan Kılıç’la ilk defa birlikte sahne alacakları konser; 20 Şubat 2016, Cumartesi akşamı Jolly Joker İstanbul’da.