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Cem Adrian, yeni albümü “Seçkiler 2” için yorumladığı unutulmaz türküleri ilk kez 20 Şubat Cumartesi akşamı Jolly Joker İstanbul’da canlı performans olarak seslendirecek.