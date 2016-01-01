Selda Bağcan, yaz boyunca dünyanın en önemli yaz festivallerinde konserler verecek. İspanya, Polonya, İngiltere ve Almanya’da hayranlarıyla buluşacak olan Bağcan, ilk olarak 3 Haziran Cuma akşamı Barcelona’da düzenlenen Primavera Sound 2016 festivalinde sahneye çıkacak.

Sesiyle, hayatı, acıyı ve isyanı bambaşka bir yorumun ışığında sunan Selda Bağcan 2016 yazında ilk olarak; 1-5 Haziran tarihlerinde Barcelona’da düzenlenen Primavera Sound 2016’da sahneye çıkacak. Primavera Sound 2016’da İsrailli rock grubu Boom Pam ile birlikte vereceği konserde Selda Bağcan; “İnce İnce”, “Yaz Gazeteci”, “Yaylalar”, “Mehmet Emmi” gibi dünyada hit olmuş ve çeşitli dillere çevrilmiş şarkılarını seslendirecek.

Selda Bağcan, daha sonra Polonya, İngiltere ve Almanya’da da konserler verecek. “40 Yılın 40 Şarkısı” albümünün ikincisi için çalışmalarını da sürdüren sanatçı, yurtdışı konserlerinin yanı sıra, Türkiye’nin birçok yerinde konserlerine de devam edecek.

