Selena Gomez yıldızları dans ettirecek!

Selena Gomez'in yepyeni albümü "Stars Dance" 22 Temmuz'da müzik marketlerde!

Selena Gomez, yepyeni albümü ''Stars Dance'' ile tüm dünyayla aynı anda 22 Temmuz'da tüm müzik marketlerdeki yerini almaya hazırlanıyor! 20 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Gomez, kendi kurduğu ve beraber çok ilgi gören 3 farklı albüme imza attığı grubu Selena Gomez & The Scene ile yollarının ayrılmasından sonra, ilk solo albümü "Stars Dance" ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Justin Bieber ile biten olaylı ilişkisinin ardından ona ithafen yazdığını doğruladığı ve albümde yer alan şarkısı "Love Will Remember" YouTube'da bir hafta içinde 500.000 dinlenme aldı. Ayrıca albümün çıkış şarkısı olan ve Nisan ayından beri tüm dünyada patlama etkisi yaratan hiti "Come Get It'' de 82.000.000 izlenmeyi aşarak Billboard dergisinin "En İyi 100 Dans Şarkısı" listesinde 1 numaraya yerleşti. "Stars Dance", Universal Music ve Avrupa Müzik etiketiyle tüm dünyayla aynı anda 22 Temmuz'da müzik marketlerde olacak.