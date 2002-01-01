Semaver Kumpanya'da Mayıs oyunları

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2002 yılında Işıl Kasapoğlu tarafından kurulan Semaver Kumpanya, Mayıs ayında, bu sezon repertuvarında yer alan üç oyununu birden sunuyor

METOT

Üç yıldır sahnelenen “METOT”, Mayıs ayında sezonun son dört performansını sergileyecek. Sahnelendiği ilk günden beri çok ilgi gören ve gerek rejisi, gerek Oyunculuk kalitesiyle çok beğenilen “METOT” u hala izlemediyseniz, Mayıs ayındaki son dört oyundan birini sakın kaçırmayın deriz! İspanyol yazar Jordi Galceran’ın yazdığı ve Serkan Keskin’in sahnelediği “METOT”, dört kişilik bir oyun; iş görüşmesine gelen dört kişi, bir şirketin toplantı odasında, tüm hünerlerini ortaya koyup, işi kapmak için gizem dolu çeşitli sınavlardan geçiyorlar. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerinin ortaya konduğu bu oyun, yazarına dünya çapında bir ün getirdi. Semaver Kumpanya’nın sunduğu bu psikolojik gerilim,2, 3, 23 ve 24 Mayıs’ta Çevre Tiyatrosunda sahnelenecek.



VERİLER

Semaver Kumpanya, Mayıs ayında yeni oyunu “VERİLER”e ağırlık veriyor. Geçtiğimiz ay, oyunun yazarının katılımıyla galası gerçekleşen “Veriler”, bir İsrailli ve bir Filistinli polis memurunun, bir cinayeti çözmek için bir araya gelişini anlatıyor. Daha önce faili meçhul kalarak kapanmış olan bir cinayet dosyası, Amerika ve İsrail arasında yaşanan diplomatik ilişkiler sonucunda, iki memurun karşısına tekrar çıkar ve Yossi ile Halit işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Kanadalı yazar Arthur Milner’ın 1997 yılında ülkesinde, 2012’de ise ABD’de yayınlanan oyunu “Veriler”(Facts), 2012 yılında Arapça’ya çevrilerek West Bank ve İsrail’de oynanmış. 2013 yılında ise Finborough Theatre tarafından Londra’da sahnelenmiş. Philip Arditti’nin Türkçe’ye çevirdiği bu üç kişilik oyun, iki düşman ülkenin polis memurunun bir cinayetin yanı sıra, savaşı, barışı, düşmanlığı, dinleri ve önyargıları sorgulamasını anlatıyor. “Veriler”de Yossi ve Halit sadece faili meçhul bir cinayeti değil, gerek politik, gerekse bireysel açıdan, fanatizmin yarattığı öldürücü etkileri de aydınlatmaya çalışıyorlar. Serkan Keskin ve Volkan Sarıöz’ün yönettiği, Hakan Atalay, Mustafa Kırantepe ve Serkan Tınmaz’ın oynadığı “VERİLER” de 16 yaş sınırlaması var. Oyunun süresi 90 dakika.

Oyun, 7, 8, 9,10, 28, 29, 30 ve 31 Mayıs’ta Çevre Tiyatrosunda sahnelenecek.



BİR İNFAZIN PORTRESİ

İngiliz yazar Howard Barker’ın “Bir İnfazın Portresi” adlı oyunu, Zeynep Su Kasapoğlu’nun rejisiyle 16 Mayıs Cuma ve 17 Mayıs Cumartesi tarihlerinde saat 20.30da Çevre Tiyatrosunda sahnelenecek. Kalabalık kadrosuyla seyircilerin büyük beğenisini kazanan “Bir İnfazın Portresi”, 16. Yüzyılda İnebahtı Savaşı sonrası Venedik’te geçiyor. Ülkenin en önde gelen ressamı Galactia’ya, devletin kazandığı zaferi ölümsüzleştirmek için bir tablo siparişi verilir. Galactia’nın gerek kadın olması, gerek yakın çevresi ve ülke koşulları, ressamın üzerinde ağır bir baskı oluşturur. Ressamla Venedik Cumhuriyeti arasındaki mücadelenin sonucu, en az savaşın kendisi kadar ağır olacaktır.



SEMAVER KUMPANYA MAYIS 2014 PROGRAMI

2 Mayıs Cuma METOT 20:30 Çevre Tiyatrosu

3 Mayıs Cumartesi METOT 20:30 Çevre Tiyatrosu

7 Mayıs Çarşamba VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

8 Mayıs Perşembe VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

9 Mayıs Cuma VERİLER 15:30 Çevre Tiyatrosu

9 Mayıs Cuma VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

10 Mayıs Cumartesi VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

16 Mayıs Cuma BİR İNFAZIN PORTRESİ 20:30 Çevre Tiyatrosu

17 Mayıs Cumartesi BİR İNFAZIN PORTRESİ 20:30 Çevre Tiyatrosu

23 Mayıs Cuma METOT 20:30 Çevre Tiyatrosu

24 Mayıs Cumartesi METOT 20:30 Çevre Tiyatrosu

28 Mayıs Cumartesi VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

29 Mayıs Cumartesi VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

30 Mayıs Cumartesi VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu

31 Mayıs Cumartesi VERİLER 20:30 Çevre Tiyatrosu



BİLET FİYATLARI:

Öğrenci 20TL, Tam: 30TL