Yıllar önce küsüp barışan iki ünlü pop yıldızı Hande Yener ve Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda kararlaştırmış oldukları, sır gibi sakladıkları düet projelerini twitter hesapları üzerinden birbirlerine attıkları mesajlarla büyük bir sürpriz ile duyurdular.
Hande Yener’in “Kral Serdarrrr..! diyorum ki yaz gelmiyor bi türlü. getirelim mi artık?“ tweetine karşılık Serdar Ortaç’ın “İyi ki seni tanıdım iyi ki seninle şarkı söyliycem, kraliçesin“ tweeti atarak sürpriz düeti işaret etmiş oldu. İkilinin sosyal medya üzerinden düet projelerini açıklayan mesajlar atması "Kral ve Kraliçe'den yılın düeti geliyor" yorumlarına neden oldu. İkilinin düet yapacağı şarkının sözleri ise sır gibi saklanıyor.