Serdar Ortaç ve Hande Yener'den düet

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Yıllar önce küsüp barışan iki ünlü pop yıldızı Hande Yener ve Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda kararlaştırmış oldukları, sır gibi sakladıkları düet projelerini twitter hesapları üzerinden birbirlerine attıkları mesajlarla büyük bir sürpriz ile duyurdular.