30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan “MIX – Seslerarası bir deneyim”, iki gün boyunca yerli müzik sahnesinin en yetenekli ve başarılı isimleri ile yabancı sanatçıları festival konseptinde bir araya getirmenin yanı sıra kurulacak plak pazarı, bit pazarı ve sergilerle müzikseverlere tam bir festival ortamı sunacak.
Zorlu
PSM’nin her metrekaresi müzikle dolacak
Ana Tiyatro, Drama Sahnesi, Studio, Meydan Fuaye, VIP Lounge, Sky Lounge ve PSM Amfi’ye yayılacak MIX programı dahilinde sahne alacak isimlerden bazıları; yeni şekilleri ile yoluna devam eden Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt ile, hiperaktif sahne duruşuyla ünlenen Latin Amerikalı reggae grubu Che Sudaka, reggae müziğin ülkemizdeki en başarılı temsilcisi Sattas, ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan İngiliz grup Oi Va Voi, yerli rap’in en popüler ismi Ceza, halk müziğinin değerli isimlerinden Erdal Erzincan, Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla harmanlayan Ahmet Aslan, kendine has tarzıyla Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren Baba Zula, 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayan Hey! Douglas, rap sahnemizin en önemli isimlerinden Mode XL, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç doğandan oluşan üç virtüözün hayat verdiği Taksim Trio, Türk sanat müziğine kattığı modern yorumla dikkatleri üzerin çeken Gaye Su Akyol, topraklarımızın başarılı post punk grubu She Past Away, The Ringo Jets, In Hoodies, Neophon Ensemble: Welcoming Maqam, Niyazi Koyuncu, Luxus, Kolektif İstanbul, Ahmet Ali Arslan, Gökçe Kılınçer ve çok daha fazlası...
Yerli ve yabancı DJ’ler ile yeni sanatçıların da ekleneceği MIX
programı, konserler haricinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bir
yandan PSM Amfi’de yerli müzik sahnemizin genç yetenekleri sahne alırken diğer
yandan Silent Party’nin de olduğu konsept partiler ile “MIX – Seslerarası bir
deneyim”, birçok farklı konsept etkinliğine ev sahipliği yapacak. Zorlu PSM’nin
her yerinde festival havasını soluyacak müzikseverler, kurulacak plak pazarı,
bit pazarı ve sergilerde dolaşırken aynı zamanda alışveriş yapabilecek.
Program şöyle;
30 Eylül –
Cuma
Ana Tiyatro
Büyük Ev Ablukada –
Fırtınayt
Che Sudaka
Sattas
Hey! Douglas
Studio
She Past Away
The Ringo Jets
In Hoodies
Meydan Fuaye
Neophon Ensemble: Welcoming
Maqam
1 Ekim –
Cumartesi
Ana Tiyatro
Oi Va Voi
Ceza
E.Y.P.I.O ve Burak King
Luxus
Drama Sahnesi
Ahmet Aslan
Taksim Trio
Erdal Erzincan
Niyazi Koyuncu
Ahmet Ali Arslan
Gökçe Kılınçer
Studio
Gaye Su Akyol
Baba Zula
Kolektif İstanbul
Mode XL
*30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek etkinliğin biletleri çok yakında Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebilecek.