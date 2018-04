Zorlu Performans Sanatları Merkezi, sürprizlerle dolu yepyeni sezonunun açılışını yerli ve yabancı müzik sahnesinden birçok ismi ağırladığı iki günlük bir “müzik maratonu” ile yapacak.

30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan “MIX – Seslerarası bir deneyim”, iki gün boyunca yerli müzik sahnesinin en yetenekli ve başarılı isimleri ile yabancı sanatçıları festival konseptinde bir araya getirmenin yanı sıra kurulacak plak pazarı, bit pazarı ve sergilerle müzikseverlere tam bir festival ortamı sunacak.





Zorlu PSM’nin her metrekaresi müzikle dolacak

Ana Tiyatro, Drama Sahnesi, Studio, Meydan Fuaye, VIP Lounge, Sky Lounge ve PSM Amfi’ye yayılacak MIX programı dahilinde sahne alacak isimlerden bazıları; yeni şekilleri ile yoluna devam eden Büyük Ev Ablukada: Fırtınayt ile, hiperaktif sahne duruşuyla ünlenen Latin Amerikalı reggae grubu Che Sudaka, reggae müziğin ülkemizdeki en başarılı temsilcisi Sattas, ülkemizde büyük bir hayran kitlesi bulunan İngiliz grup Oi Va Voi, yerli rap’in en popüler ismi Ceza, halk müziğinin değerli isimlerinden Erdal Erzincan, Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla harmanlayan Ahmet Aslan, kendine has tarzıyla Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren Baba Zula, 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayan Hey! Douglas, rap sahnemizin en önemli isimlerinden Mode XL, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç doğandan oluşan üç virtüözün hayat verdiği Taksim Trio, Türk sanat müziğine kattığı modern yorumla dikkatleri üzerin çeken Gaye Su Akyol, topraklarımızın başarılı post punk grubu She Past Away, The Ringo Jets, In Hoodies, Neophon Ensemble: Welcoming Maqam, Niyazi Koyuncu, Luxus, Kolektif İstanbul, Ahmet Ali Arslan, Gökçe Kılınçer ve çok daha fazlası...

Yerli ve yabancı DJ’ler ile yeni sanatçıların da ekleneceği MIX programı, konserler haricinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bir yandan PSM Amfi’de yerli müzik sahnemizin genç yetenekleri sahne alırken diğer yandan Silent Party’nin de olduğu konsept partiler ile “MIX – Seslerarası bir deneyim”, birçok farklı konsept etkinliğine ev sahipliği yapacak. Zorlu PSM’nin her yerinde festival havasını soluyacak müzikseverler, kurulacak plak pazarı, bit pazarı ve sergilerde dolaşırken aynı zamanda alışveriş yapabilecek.

Program şöyle;

30 Eylül – Cuma

Ana Tiyatro

Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt

Che Sudaka

Sattas

Hey! Douglas

Studio

She Past Away

The Ringo Jets

In Hoodies

Meydan Fuaye

Neophon Ensemble: Welcoming Maqam

1 Ekim – Cumartesi



Ana Tiyatro



Oi Va Voi

Ceza

E.Y.P.I.O ve Burak King

Luxus

Drama Sahnesi



Ahmet Aslan

Taksim Trio

Erdal Erzincan

Niyazi Koyuncu

Ahmet Ali Arslan

Gökçe Kılınçer

Studio



Gaye Su Akyol

Baba Zula

Kolektif İstanbul

Mode XL

*30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek etkinliğin biletleri çok yakında Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden temin edilebilecek.