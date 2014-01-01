Grand Pera, 14 Şubat Salı akşamı Tiyatro Kedi’nin yeni oyunu “Sevgilime Göz Kulak Ol”un galasına ev sahipliği yapacak.

Haldun Dormen’in yönettiği oyun, 1900'lerin başında, güzel, çapkın, neşeli Amelie’nin ve hayranlarının öyküsünü anlatıyor.

Komedinin hareketli bir türü olan “fars”ın yaratıcısı ve usta kalemi Georges Feydau tarafından kaleme alınan “Sevgilime Göz Kulak Ol”, bir komedi klasiği olarak kabul ediliyor. Aydan Şener, Deniz Arcak ve Bülent Alkış’ın rol aldığı komedi, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Saat 20:30’da Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilecek oyunun biletleri, Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

