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Sevilen isimler Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde

Vestel Gururla Yerli Konserleri, Zorlu PSM’de Nisan ayında da sevilen sanatçılarla devam ediyor.

Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek olan Vestel Gururla Yerli Konserleri , Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Nisan ayında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik serisi 12 Nisan’da Melihat Gülses & İncesaz, 19 Nisan’da Göksel ve 26 Nisan’da Yalın ile devam edecek.  Detaylar şu şekilde:

Melihat Gülses & İncesaz
Tarih: 12 Nisan  Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı:  1.Kategori:120 TL, 2.Kategori: 100 TL, 3. Kategori: 80 TL, 4. Kategori: 60 TL, 5. Kategori: 40 TL
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

Göksel
Tarih: 19 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: 1. Kategori: 95 TL  (tam) 45 TL (öğrenci) , 2. Kategori: 75 TL (tam),  45 TL (öğrenci)
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

Yalın
Tarih: 26 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

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