Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek olan Vestel Gururla Yerli Konserleri , Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Nisan ayında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik serisi 12 Nisan’da Melihat Gülses & İncesaz, 19 Nisan’da Göksel ve 26 Nisan’da Yalın ile devam edecek. Detaylar şu şekilde:
Melihat Gülses & İncesaz
Tarih: 12 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: 1.Kategori:120 TL, 2.Kategori: 100 TL, 3. Kategori: 80 TL, 4. Kategori: 60 TL, 5. Kategori: 40 TL
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro
Göksel
Tarih: 19 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: 1. Kategori: 95 TL (tam) 45 TL (öğrenci) , 2. Kategori: 75 TL (tam), 45 TL (öğrenci)
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi
Yalın
Tarih: 26 Nisan Salı
Saat: 21:00
Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL
Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro