Vestel Gururla Yerli Konserleri, Zorlu PSM’de Nisan ayında da sevilen sanatçılarla devam ediyor.

Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek olan Vestel Gururla Yerli Konserleri , Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Nisan ayında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik serisi 12 Nisan’da Melihat Gülses & İncesaz, 19 Nisan’da Göksel ve 26 Nisan’da Yalın ile devam edecek. Detaylar şu şekilde:



Melihat Gülses & İncesaz

Tarih: 12 Nisan Salı

Saat: 21:00

Bilet Fiyatı: 1.Kategori:120 TL, 2.Kategori: 100 TL, 3. Kategori: 80 TL, 4. Kategori: 60 TL, 5. Kategori: 40 TL

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro



Göksel

Tarih: 19 Nisan Salı

Saat: 21:00

Bilet Fiyatı: 1. Kategori: 95 TL (tam) 45 TL (öğrenci) , 2. Kategori: 75 TL (tam), 45 TL (öğrenci)

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi



Yalın

Tarih: 26 Nisan Salı

Saat: 21:00

Bilet Fiyatı: Protokol: 160 TL, 1. Kategori: 130 TL, 2.kategori: 115 TL , 3. Kategori: 95 TL, 4. Kategori: 75 TL, 5. Kategori: 50 TL

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Ana Tiyatro

