Sevilen şarkılara yeni yorum

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Dilek Türkan’ın Suya Söyledim albümü Sony Music etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Dilek Türkan, ‘Suya Söyledim’ albümünde Türk Müziği’nin en sevilen şarkılarını Alp Ersönmez ve Cenk Erdoğan’ın yepyeni düzenlemeleriyle masalsı ve kendine özgü bir tarzla yeniden yorumluyor. ‘Suya Söyledim’ albümünde ayrıca sözleri Sezen Aksu ve Bülent Ortaçgil‘e, müziği ve düzenlemesi ise Erkan Oğur’a ait ‘Bir Ömürlük Misafir’ adlı şarkıyı ilk kez seslendiriyor.

Barış Güleç’in çektiği su altında gerçekleştirilen albüm kapak fotoğrafları, albüm isminden esinlenerek çekilmiş görüntülerden oluşuyor.