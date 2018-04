”Sex On Fire” çalmaktan sıkıldılar!

Kings Of Leon’un davulcusu verdiği röportajda her konserde aynı parçayı söylemekten sıkıldıklarını dile getirdi

Kings Of Leon’un çiğ sound’lu, garajda kaydedilmiş gibi tınlayan ilk albümlerinin ardından geçtiği cilalı rock döneminde ortaya çıkan ve gruba kariyerinin en şöhretli günlerini yaşatan şarkısı ”Sex On Fire” artık grup üyelerini bile baymış gibi gözüküyor. Grubun davulcusu Nathan Followill, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda şarkıyı sadece hayranları ısrar ettiği için çaldıklarını söylemiş.



Röportaj sırasında hızını alamayan Followill, şarkının ismine gönderme yaparak ”Bundan sonra benim seks hayatım ateşli olmasa da iyi olur” gibi bir espri de yapmış. Kings Of Leon konserlerinde söz konusu şarkının bir daha istenmemesini bir hayal olarak tanımlayan Followill, eskiden daha fazla rock’n roll düşündüklerini, artık hepsinin evlerine dönüp uyutması gereken çocukları olduğunu ve bu yüzden bazı şeylerin değiştiğini söylemiş.