Sezen Aksu 40. sanat yılını kutluyor

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İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, 40’ıncı sanat yılını kutlayan Sezen Aksu’nun şarkılarını çalacak.

Klasik müzik dışında pop, rock müzik türlerinde de çalışmalar yapan, Pink Floyd, Oasis, Queen, George Michael, Sting, ABBA gibi ünlü isimlerin albümlerinde de yer alan 69 yıllık İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası (The Royal Philharmonic Orchestra), Sezen Aksu’nun unutulmaz 15 bestesini yorumlayacak. Dünyanın önemli orkestra şeflerinden Marcello Rota’nın yöneteceği 70 kişilik orkestraya, 50 kişiden oluşan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Korosu eşlik edecek. Öncelikle 10 Aralık gecesi, İstanbul’da Sezen Aksu’nun da yer alacağı özel konuklar için sahneye taşınacak olan konser, 11 Aralık’ta da Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak.