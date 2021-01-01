Sezen Aksu ile buluşmaya 21 gün kaldı!

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Sezen Aksu'nun her yaz İstanbul'un içini serinleten Açıkhava konserleri bu yıl 21 Temmuz'da başlayacak.

Sezen Aksu ve İstanbullu müzikseverler için bir yaz klasiği haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerine 21 Temmuz’da başlıyor. Sezen bu yıl temmuz ayında dört , eylül ayında ise iki konser verip toplam altı kez müzikseverlerle buluşacak. Sezen Aksu Most Production tarafından düzenlenen konser dizisinde, 21-22-23-24 Temmuz ve 28-29 Eylül tarihlerinde sahnede olacak.



Malum, Sezen Aksu’nun bütün konserleri için sloganı belli: “tek dileğim buradan mutlu ayrılmanız”. Türkiye ’de herkesin sevdiği, herkesin ezbere bildiği şarkıları kadar sahnedeki kişiliği ve izleyiciyle kurduğu diyalog ile de konserlerini unutulmaz bir geceye dönüştüren bir şarkıcı Sezen Aksu. 70’lerden günümüze kadar sayısız hit şarkı çıkartmış, yorumculuğu kadar söz besteci kimliğiyle de Türk pop müziğine damga vurmuş bir isim. Dolayısıyla bir Sezen Aksu konseri, herkesin kendi tarihine yolculuğa çıktığı, mutlaka unutulmaz anılarla buluştuğu bir gece. Neredeyse her şarkısını Açıkhava’yı dolduran 3 bin kişinin tek bir ağızdan söylediği Sezen konserleri de katılanlar için unutulmaz birer tecrübe. Sezen unutulmaz şarkıları kadar duruşuyla sevilen, Türkiye’nin vicdanı olmayı başarmış sanatçılardan biri.



Sezen Aksu’ ya bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda şef Fahir Atakoğlu ve kendi alanlarında en başarılı müzisyenlerden oluşan Acoustic Band eşlik edecek. Sezen Aksu kendi klasiklerinin yanı sıra, “Yeni ve Yeni Kalanlar” gibi yeni şarkıları da seslendirilecek.

Biletleri biletix.com ‘dan satışa sunulan konserler saat 21.00'de başlıyor.