Sezen Aksu ve Kardeş Türküler aynı sahnede!

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Sezen Aksu, Kardeş Türküler sahnesinde Avrupa seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor

Kardeş Türküler’in Avrupa Turnesi kapsamında 7 şehirde vereceği konserlerde, Sezen Aksu ve Ara Dinkjian konuk sanatçı olarak sahneyi paylaşacak.



Kurulduğu günden bugüne halkların kardeşliği anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kardeş Türküler Anadolu, Balkanlar ve Mezopotomya’nın zengin kültüründen şarkılarını seslendirirken, Sezen Aksu da bu konserlere özel olarak oluşturduğu repertuarıyla sevenleriyle buluşacak. Mannheim, Bochum, Rotterdam, Sttutgart, München, Hamburg ve Berlin’de yapılacak konserlerde Sezen Aksu, Kardeş Türküler’le birlikte Anadolu, Mezopotamya ve Trakya coğrafyasından seçtiği şarkıları seslendirecek. Sezen Aksu Türkçe’nin dışında Kürtçe, Ermenice ve Karadeniz ile Trakya bölgesinden seçtiği şarkılarla Alevi deyişlerini sahnede icra ederken, ud ustası ve bestekar Ara Dinkjian’ın bestelediği Ağladıkça, Sarışınım, Vazgeçtim gibi şarkıları da Kardeş Türkülerle birlikte söyleyecek. İnce saz dünyasından eserleri Kardeş Türküler’le birlikte sunacak olan Ara Dinkjian da turne boyunca sahnede olacak.



Avrupa’nın 7 şehrindeki önemli ve büyük salonlarında yapılacak konserlerin tarihleri şöyle: 28 Mayıs/Mannheim, 29 Mayıs/Bochum, 1 Haziran Rotterdam, 6 Haziran/ Sttutgart, 7 Haziran / München, 13 Haziran / Hamburg, 15 Haziran/ Berlin.



“Kardeş Türküler Sahnesinde Sezen Aksu ve Ara Dinkjian” konserleri Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye’de seyirci ile buluşacak.