Sezen Aksu'nun gözyaşları

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Almanya'da konser veren Sezen Aksu, Ahmet Kaya'nın 'ağladıkça' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı

Sezen Aksu, Almanya 'nın Münih kentinde sevenleriyle buluştu. Sezen Aksu, Ahmet Kaya'nın 'Ağladıkça' adlı parçasını söylerken gözyaşlarını tutamadı. Seyircilerin hep birlikte 'Sen ağlama' parçasını söyleyerek teselli etme çabaları sanatçıyı daha da duygulandırdı.



"KÖKÜNE KADAR LAZMIŞIM"

Sezen Aksu, sahnedeki performansı ile beğeni kazanırken, parça aralarındaki konuşmalarıyla izleyenleri güldürdü, hem düşündürdü. Aksu söylediği şarkılarla Münihli hayranlarına unutulmaz gece yaşattı. İzmir doğumlu olduğu için kendini hep İzmirli olarak tanıttığını belirten Sezen Aksu, "Köklerini araştırdım, ben aslında köküne kadar Lazmışım" deyince salonda alkış koptu.



Aksu, Türkçe dışında Kürtçe , Ermenice ve Karadeniz ile Trakya bölgesinden seçtiği şarkıları söyledi. Sezen Aksu, 'Bu da geçer' şarkısını söyledikten sonra, "Kalbinizdeki acıyı elimi sokup ta çıkarabilsem ama bu da gelir bu da geçer, bütün Alevi kardeşlerime selam olsun" dedi.