Sezonun son caz konseri Ravi Coltrane İş Sanat'ta

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Ravi Coltrane sezonun son caz konserini taçlandırıyor

Babası efsanevi saksofoncu John Coltrane'in izinden giderek daha şimdiden adını altın harflerle caz tarihine yazdıran Ravi Coltrane sezonun son caz konserini taçlandırıyor. Saksofoncu, band lideri, besteci, prodüktör ve bağımsız plak şirketinin kurucusu olarak etkileyici ve çok yönlü bir kariyer süren Coltrane, yıldız isimlerin albümlerinde otuzdan fazla kez çalıp kendini ispatladıktan sonra 1997'de lider olarak ilk albümü Moving Pictures’ı çıkardı. Bu albüm ile caz severlerde kuvvetli bir ilk izlenim bırakan Coltrane, günümüzün en yeniliğe açık caz müzisyenlerinden ve doğaçlamacılarından biri haline geldi. Deneyimli saksofoncu müzikal yolların ayrıldığı ve kesiştiği doğaçlama bir kuartet düzenlemesi yarattığı son albümü Spirit Fiction ile dinleyicisini büyülemeye devam ediyor. Konser 16 Mayıs'ta İş Sanat'ta