Sıla, Ege turnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında “Mürekkep” albümünü yayınlayan Sıla, Temmuz ayının son haftası düzenlenecek olan Ege turnesi kapsamında dinleyicilerle bir araya gelecek.

Turneye 27 Temmuz’da Altınoluk Amfitiyatro’da başlayacak olan Sıla, 29 Temmuz’da ise Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirecek. Müzik şölenine 30 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da devam edecek olan sanatçı, 31 Temmuz’da ise Kuşadası Omega Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Ege turnesini bu konserle sonlandıracak olan Sıla, 21-22 Eylül tarihlerinde de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

