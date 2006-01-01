Skype üzerinden Tiyatro!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İstanbul Tiyatro Festivali bugün festivale özel bir projeyle devam ediyor

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali’nde bugün festival için özel hazırlanan GalataPerform projesi ‘Aşk & Faşizm’ var.



2006’dan beri Yeni Metin Yeni Tiyatro Projesini yürüten GalataPerform yeni metinler, disiplinler arasılık ve sahnede yeni teknolojiler üzerine çalışan bir topluluk. Ekibin aynı zamanda genel sanat yönetmeni olan yazar/yönetmen Yeşim Özsoy Gülan, proje kapsamında Gianina Carbunariu (Romanya), Linda McLean’i (İskoçya) ve Helena Tornero’yu (İspanya) ‘Aşk & Faşizm’ başlığı altında bir araya getiriyor.



Oyunlarında yeni metinleri yeni sahneleme teknikleriyle birleştiren Yeşim Özsoy Gülan bu oyunda gerçek ile kurgusal olan arasında gidip gelen, kadın enerjisinin ön plana çıktığı, yalın bir sahneleme öngörüyor. Oyun metninin çalışma aşamasında, her yazar, diğer yazarlarla olan sohbetler, kendi hayatları ve başlık kavramları üzerinden gerçeklere dayanarak metinleri oluşturdu.



Yazarların Skype üzerinden yaptıkları sohbetlerden yola çıkarak birbirilerine paralel geliştirdikleri dört farklı metin, reji ve sahneleme aşamasında tek bir oyun olarak bir araya geldi. Karanlık/aydınlık, kapalılık/açıklık, örtü/örtüsüzlük kavramlarıyla ışık, hareket ve metni birlikte işleyen oyun, günümüz faşizmine öznel ve eleştirel bir yorum getiriyor. İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Dimitri Cantemir Romanya Kültür Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan 140 dakikalık oyun, bugün ve yarın 21.30’da Moda Sahnesi’nde..