Slava Polunin’in harikalar dünyası “Slava’s Snowshow”, yoğun istek üzerine 19-24 Nisan tarihleri arasında yeniden İstanbul'da.

Dünyanın en önemli performans sanatçılarından Slava Polunin’in sahneye koyduğu büyüleyici bir aile show’u olan ‘Slava’s Snowshow’, geçtiğimiz haftalarda Zorlu PSM organizasyonu ile ilk kez İstanbul’daki izleyicilerle buluşmuştu. Slava Polunin’in izleyenleri hayal dünyasında çıkardığı yolculuk, gösterinin yer aldığı onlarca ülkede olduğu gibi Türk izleyicisi tarafından da çok sevildi. Bu unutulmaz deneyimi kaçıranlar ve tekrar yaşamak isteyenler için Slava’s Snowshow, 19-24 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de yeniden izleyicileriyle buluşacak.



23 Nisan Çocuk Bayramı’nda masal kahramanı olmak

İlk sahnelendiği günden bu yana onlarca ülkede, yüzlerce şehirde, binlerce gösteri yaparak, her milletten, yaştan, cinsiyetten milyonlarca izleyiciyi büyüleyen “Slava’s Snowshow”, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda, büyükleri de çocuklarla aynı masalın birer kahramanı olmaya ve bu büyülü aile gösterisinin bir parçası olmaya çağırıyor.

Slava’s Snowshow'un Zorlu PSM, Ana Tiyatro Sahnesinde gösteri tarihleri:

19 Nisan Salı saat 20:00

20 Nisan Çarşamba saat 20:00

22 Nisan Cuma saat 20:00

23 Nisan Cumartesi saat 15:00 ve 20:00

24 Nisan Pazar saat 14:00 ve 18.00

Bilet Fiyatları:

Hafta İçi: 1. Kategori - 130.00 TL, 2. Kategori - 100.00 TL, 3. Kategori - 70.00 TL

Hafta Sonu: 1. Kategori - 140.00 TL, 2. Kategori - 110.00 TL, 3. Kategori - 75.00 TL

Önerilen yaş 8 ve üzeri...