Dünyanın en önemli performans sanatçılarından Slava Polunin’in sahneye
koyduğu büyüleyici bir aile show’u olan ‘Slava’s Snowshow’, geçtiğimiz
haftalarda Zorlu PSM organizasyonu ile ilk kez İstanbul’daki izleyicilerle
buluşmuştu. Slava Polunin’in izleyenleri hayal dünyasında çıkardığı yolculuk,
gösterinin yer aldığı onlarca ülkede olduğu gibi Türk izleyicisi tarafından da
çok sevildi. Bu unutulmaz deneyimi kaçıranlar ve tekrar yaşamak isteyenler için
Slava’s Snowshow, 19-24 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de yeniden izleyicileriyle
buluşacak.
23 Nisan Çocuk
Bayramı’nda masal kahramanı olmak
İlk sahnelendiği günden bu yana onlarca ülkede, yüzlerce şehirde, binlerce gösteri yaparak, her milletten, yaştan, cinsiyetten milyonlarca izleyiciyi büyüleyen “Slava’s Snowshow”, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda, büyükleri de çocuklarla aynı masalın birer kahramanı olmaya ve bu büyülü aile gösterisinin bir parçası olmaya çağırıyor.
Slava’s Snowshow'un Zorlu PSM, Ana Tiyatro Sahnesinde gösteri tarihleri:
19 Nisan Salı saat 20:00
20 Nisan Çarşamba saat 20:00
22 Nisan Cuma saat 20:00
23 Nisan Cumartesi saat 15:00 ve 20:00
24 Nisan Pazar saat 14:00 ve 18.00
Bilet Fiyatları:
Hafta İçi: 1. Kategori - 130.00 TL, 2. Kategori - 100.00 TL, 3. Kategori - 70.00 TL
Hafta Sonu: 1. Kategori - 140.00 TL, 2. Kategori - 110.00 TL, 3. Kategori - 75.00 TL
Önerilen yaş 8 ve üzeri...