''Sleepy Hollow''un çizgi romanı yolda!

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Boom! Studios, televizyon dizisi Sleepy Hollow‘un çizgi roman versiyonunu çıkarmak için çizgi roman yazarı Marguerite Bennet ve sanatçı Jorge Coelho’yla anlaştı.

Bennet, bir röportajında Sleepy Hollow’un çizgi roman versiyonun dizinin eksiklerini kapatacağını belirtti. Çizgi romanın toplamda 4 sayı olmasio planlanıyor. Yazarın dediğine göre ilk iki sayi dizinin ilk sezonunun başlangıç hikayelerini anlatırken, diğer iki sayı sezon finaline bağlanan olayları ele alacak. Bennet çok detay vermeyerek, dizinin tüm karakterlerinin çizgi romanda da görüleceğini belirtti. İlk sayı dijital ve kağıt baskı olarak 15 Ekim’de çıkıyor.