Sofya’da Ahmet Ümit coşkusu

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Salı günü açılan Sofya Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu olan Ahmet Ümit’e ilgi büyüktü

Sofya Kitap Fuarı 3 Haziran Salı günü Bulgaristan’ın başkentindeki Halk Kültür Sarayı'nda açıldı. Okurlar, açılış töreninde fuara onur konuğu olarak katılan yazar Ahmet Ümit'e büyük ilgi gösterdi. Törende bir de konuşma yapan Ümit, Roma ve Osmanlı kültürlerinin yayıldığı bu topraklarda insanların kendilerini biribirine çok yakın hissettiklerini belirtti.



“Barış ve dostluğu artıracak”

Okurların yanı sıra edebiyat eleştirmenleri ve akademik çevreleri temsilcilerinin katıldığı galanın ardından AA muhabirine verdiği demeçte Ümit, "Beklediğimin çok üzerinde bir ilgi oldu. İmza kuyrukları, basının ilgisi çok sevindirici. Bulgaristan ile aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Bu ilginin iki halk arasındaki barış ve dostluğunu daha da artıracağına inanıyorum" dedi.



Bab-ı Esrar Bulgarca'da

Fuar kapsamında ayrıca Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası ve Patasana’dan sonra Bulgarcaya çevrilen üçüncü kitabı Bab-ı Esrar adlı romanının galası da yapıldı.



Sel mağdurlarına yardım toplanacak

8 Haziran tarihine kadar sürecek fuarda popüler yazar ve çevirmenler, Sırbistan, Hırvatistan ve Bossna-Hersek'teki sel felaketlerinde zarar görenlere bağış toplanması amacıyla okuma seansları da düzenleyecek.



