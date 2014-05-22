Soma için "Yaşamaya Dair"

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“Yaşamaya Dair”i Toulon’da İstanbul’un anlatıldığı festivalde Fransa’daki tiyatro severleri buluşturan Dostlar Tiyatrosu, Türkiye’ye döndü!

Yaz sezonunun başlamasıyla Ali Paşa Hanı’nın kapılarını yeniden aralayan Genco Erkal; bu yıl, handaki ilk oyunu Soma Madeni’nde hayatını kaybeden madencilerin aileleri yararına sahneliyor. Gelirin tamamının ailelere bağışlanacağı “Yaşamaya Dair” oyunu, 22 Mayıs 2014, Perşembe akşamı saat 21:00’de Ali Paşa Hanı’nda.



Genco Erkal tarafından açık hava tiyatrosuna dönüştürülen Eminönü’ndeki tarihi Ali Paşa Hanı’nda yaz sezonunun ilk oyunu Soma için! Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Genco Erkal ve Tülay Günal’ın izleyenlere büyülü anlar yaşattığı “Yaşamaya Dair – Bursa cezaevi’nden Mektuplar”dan elde edilecek gelirin tamamı, Soma Madeni’nde hayatını kaybeden madencilerin ailelerine bağışlanacak.



Nazım Hikmet’in, Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım'a olan tutkusunu anlatan ve Hikmet’in sürgün yıllarıyla Vatan hasretine odaklanan müzikli oyun; 22 Mayıs, Perşembe akşamı saat 21:00’de handaki ilk gösteriminin ardından, 23-24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde saat 21:00’de Ali Paşa Hanı’nda tiyatro severler için sahnelenmeye devam ediyor.