Somalı madenciler için Germinal

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Yordam Kitap tarafından yeniden basılan Germinal 27 Mayıs’ta raflarda yerini alacak. Kitabın bu yeni basımının geliri, babasını kaybetmiş öğrenim gören madenci çocuklarına bağışlanacak

Yordam Kitap tarafından yeniden basılan Germinal 27 Mayıs’ta raflarda yerini alacak. Kitabın bu yeni basımının Soma faciası ile aynı günlere denk gelmesinden ötürü, Yordam Kitap'tan Hayri Erdoğan, “Soma faciası yaşandığında biz eseri matbaaya hazırlamaktaydık. Bu acı tesadüf üzerine, eseri Somalı madencilere adamaya, gelirini de babasını kaybetmiş öğrenim gören madenci çocuklarına bağışlamaya karar verdik” diye açıklama yaptı.



Soma'da yaşananlar karşısında toplumda oluşan duyarlılığa, Germinal’in de katkıda bulunacağını umduğunu söyleyen Erdoğan, kitabın içine iliştirilen bir notla bunu okurlarıyla da paylaştıklarını dile getirdi. Émile Zola'nın 1877’de kaleme aldığı Germinal 1860'larda kuzey Fransa'da geçiyor. Maden işçilerinin şiddetli ve gerçek grev öyküsünün anlatıldığı roman, beş kez sinemaya da uyarlandı. Eserin Türkçedeki ilk çevirisi (1941, Hamdi Varoğlu) kullanıldı.