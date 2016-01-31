Şaşırtıcı lazer
gösterileri, özel efekt ve ışık şovlarıyla harmanlanan ve her yaştan
izleyicinin büyük keyif alacağı bu muhteşem şov “The Underwater Paradise”
sömestir tatilinde İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşuyor.
Her yaş için...
IEG Live ve 73 Organizasyon
işbirliği ve Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul’a gelecek olan The
Underwater Paradise, 3 boyutlu sahnede izleyicilere rengarenk bir dünyanın
kapılarını aralıyor. 29-30-31 Ocak 2016 ve 6-7 Şubat 2016 tarihlerinde Volkswagen Arena’da
gerçekleştirilecek olan muhteşem şov, su altı dünyasının “Küçük Deniz Kızı”, “Altın Balık”
gibi klasiklerden de bazı referans ve alıntılarla, her yaştan izleyicinin
içinde kendini bulabileceği modern bir peri masalı sunuyor.
Mutlu bir diyar
Günlük koşuşturmalar
sırasında sihirli bir şekilde renkli bir diyara ışınlanan Bay B.’ye
denizatları, ejderha balıkları, deniz yıldızları, deniz kızları, palyaço
balıkları ve bu diyarın birbirinden renkli yerlileri eşlik ediyor.