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Son romantik

Siz de Fransızca şarkıları sevenlerdenseniz.
Dany Brillant’ın yeni albümü ‘Le Dernier Romantique’le soğuk kış günlerinde romantik saatler yaşayabilirsiniz. Brillant, hiç yormadan akıp giden müziği ve yumuşacık sesiyle yorgun bir günün sonunda ilaç gibi gelecek.  
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