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SonDört ''Bir Ömre Bedeldin'' çıktı!

SonDört grubunun "Bir Ömre Bedeldin" isimli maxi single çalışmaları Dokuzsekiz Müzik etiketiyle çıktı
2004 yılında  Ankara’da kurulan  SonDört,  beste üretmeyi kendine amaç edinmiş ve hikayesi olan şarkıları ile  dinleyici kitlesini hızla arttırmış bir müzik grubudur.  Birçok yarışmada dereceler elde eden grup bu sayede önemli müzik otoritelerinin de ilgisini çekmeyi başarmıştır. Özellikle Ankara'da farklı mekan, festival ve üniversitelerde konserler veren SonDört, “Yol Yorgunu” isimli ilk albümlerini 2012 yılında  çıkarttı. Grup ikinci solo albümlerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ederken  "Bir Ömre Bedeldin" isimli maxi single çalışmaları Dokuzsekiz Müzik etiketiyle çıktı. Albümde yer alan 3 şarkının da sözü ve müziği Burak Gürdal ve Mehmet Eren Albayrak'a ait. Burak Gürdal'ın vokal ve gitar, Mehmet Eren Albayrak'ın gitarda yer aldığı "Bir Ömre Bedeldin" maxi single'ında, bas gitarda Ahmet Soylu ve davulda Kemal Sözer gruba eşlik etti.
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