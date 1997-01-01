Soul müziğin kraliçesi Türkiye’de!

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Lisa Stansfield, ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ kapsamında Türkiye'ye geliyor.

90lı yılların soul ve pop müziğinin divası Lisa Stansfield, ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ kapsamında 18 Eylül akşamı Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak. İlk defa Türkiye’de konser vermeye hazırlanan sanatçı, müzik listelerinde birinci sıraya oturan parçaları, dünya çapında 20 milyonun üzerinde satan albümleri, 90lı yıllarda kazandığı sayısız ödülleri, George Michael ve Queen ile yaptığı düetlerinin yanı sıra ‘The Bodyguard’ filminin müzikleriyle dikkat çekmişti. Lisa Stansfield, 1997 yılında kendi adını taşıyan dördüncü albümünü çıkarmasıyla albümdeki tüm şarkıları hit oldu ve dünya müzik listelerinde uzun süre birinci sırada kalarak başarını katladı.



