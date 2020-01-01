Soundgarden 20. yılını kutlayacak!

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Soundgarden “Unknown” Albümünün 20. Yılını Delux Versiyonuyla Kutlamaya Hazırlanıyor

Seattle’ın en acımasız grunge oluşumlarından Soundgarden; tekrar birleşmeleri sonrası ilk defa 100%FEST kapsamında İstanbul’da verecekleri konser öncesi, 1994’te yayımlandığı “Unknown” albümünün 20. yılını, özel içeriklerin yer alacağı Unknown Super Delux albümle kutlayacak. Ciltli Kitap, prova kayıtları, demolar ve bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış görsellerin yer alacağı albüm; grubun, 6 Haziran Cuma günü 100%FEST kapsamında İstanbul’da vereceği konserden üç gün önce, 3 Haziran’da dinleyicisi ile buluşacak.