Steven Seagal, açık havaya geliyor!

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Dövüş filmleriyle tanınan Hollywood'un ünlü oyuncusu Steven Seagal, müzisyen kimliğiyle İstanbul'da. Seagal, yarın akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek.

Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de tanınan Hollywood yıldızı Steven Seagal, Thunderbox Avrupa Turnesi kapsamında İstanbul ’a geldi.



Blues tarzında yaptığı müziklerle beğeni toplayan Seagal, yarın akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bosphorus Entertainment organizasyonuyla ve ENGY’nin katkılarıyla Türkiye ’ye gelen Seagal, bu akşam Moda’daki Double Tree by Hilton Oteli’nde iftar yemeğine katılacak, yarınki konser öncesinde ise Beşiktaş Belediyesi’nin iftar çadırını ziyaret edecek. Konser biletleri Biletix’te.



Dev cüssesiyle dikkat çeken Amerikalı oyuncu ve müzisyen Steven Seagal, aynı zamanda çevreci, hayvan hakları savunucusu ve Tibet’in bağımsızlık hareketi ve 14. Dalai Lama olan Tenzin Gyatso’nun destekçisi olarak da biliniyor.