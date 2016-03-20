Storm Large, 20 Mart 2016 tarihinde İş Sanat’taki ilk solo konseriyle İstanbul'da...

5 yaşındayken şarkı söylemeye başlayan, Pink Martini ile sahne aldığı konserlerdeki sıcak ve samimi kişiliğiyle Türk dinleyicisinin kalbine taht kuran Storm Large, kendine has renkli yorumu ve masalsı performansı ile ilk solo konseri için İş Sanat’ta dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Son stüdyo albümü “La Bonheure” ile American Songbook klasikleri, Broadway’in en gözde aşk şarkıları ve rock müziğin en güzel klasiklerini kendine has renkli yorumuyla süsleyen Storm Large 20 Mart 2016 tarihinde İş Sanat’ta İstanbul’daki dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

