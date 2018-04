Sulukuleli rap'çiler MoMA koleksiyonuna girdi

Türkiye güncel sanatının önde gelen isimlerinden Halil Altındere’nin kentsel dönüşüm mağduru Sulukule’li rap’çi gençlerle birlikte çektiği ‘Wonderland’ (2013) isimli videosu, dünyanın en önemli müzelerinden New York MoMA’nın (Museum of Modern Art), koleksiyonuna dahil edildi.



Halil Altındere’nin 11 Mayıs’ta sona eren MoMA/PS1’deki solo sergisinde de yer alan eser, ilk olarak geçen yıl İstanbul Bienali’nde gösterilmiş ve hayli ilgi görmüştü.

Çalışmalarında farklı kimlik siyasetlerini, iktidara karşı direniş stratejilerini olduğu kadar alt kültürleri, gelenek ve modernite arasındaki hiyerarşileri mizahın ve ironinin diliyle sorunsallaştıran Halil Altındere, ‘Wonderland’da 600 yıldır Roman nüfusuna ve kültürüne ev sahipliği yapan Sulukule semtinin gençlerinin kurduğu hip hop grubu Tahribad-ı İsyan ile çalıştı. Sanatçının klip ile video sanatı arasında gezinen farklı bir film dilini kullandığı çalışması, bir alt kültürün içinde (Roman), başka bir alt kültürün (hip-hop) nasıl yeşerebileceğini gösteriyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan mahallelerinin yerine yapılan TOKİ evlerinin vaat ettiği refah, aslında sadece toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve altyapı sorunlarını açığa çıkarmaya yararken Sulukulelilerin müzik ve dansla yoğrulmuş köklü yaşam biçimlerini baskılıyor. Videoda Tahribad-ı İsyan grubunun haykırdığı İstanbul’un betonlaşma, soylulaşma ve ‘temizlenme’ serüveni, Altındere’nin etkili görselliğiyle eşleniyor ve ortaya unutulması/hazmedilmesi zor, rüya gibi bir gerçeklik çıkıyor.



1971 doğumlu Halil Altındere, Çukurova ve Marmara Üniversitelerinin ardından eğitimini Nantes-Beaux-Arts’ta tamamladı. Çalışmaları, Türkiye ve dünyada çok sayıda sergide gösterildi. Istanbul Bienali (1997, 2005, 2013), Documenta (2007), Sao Paulo Bienali (1998, 2014), Manifesta (2002, 2014), Sharjah Bienali (2009), Gwangju and Setinye Bienalleri (2002). Sanatçı ayrıca, Almanya , İngiltere, Fransa, Güney Kore, ABD , Brezilya, Rusya, BAE, İsviçre, Yeni Zelanda, İsrail, Hollanda, Danimarka, Sırbistan, Montenegro, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Avusturya’da pek çok uluslararası sergide yer aldı. Altındere, ayrıca, Süreyyya Evren ile birlikte, “User’s Manual: 1986-2006 Turkish Contemporary Art” (2007) ve “101 Artworks” (2011) isimli yayınların yanı sıra, aralarında, Canan, Burak Delier, Can Altay, Aslı Çavuşoğlu, Şener Özmen, Bashir Borlakov, Ahmet Öğüt gibi pek çok sanatçının yer aldığı monografilerin editörlüğünü ve yayıncılığını yaptı. Sanatçının solo sergileri arasında, CA2M (Madrid, 2013), Infinity has no Accent(Tanas, Berlin, 2012), Dans edemediğim devrim, benim değildir (PİLOT, Istanbul, 2011), Bunun bir sergi olduğundan emin değilim (YKY, Istanbul, 2008) bulunmaktadır.