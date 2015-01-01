'Suspus' müzikseverlerle buluşuyor

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Ceza, Esen Müzik etiketiyle yayınlanacak yeni albümü “SUSPUS” ile müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Yeni albümü “Suspus”un stüdyo çalışmalarını Mart 2015’te bitiren Ceza, müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 26 Mayıs’ta müzik marketlerde ve iTunes Store’da, 2 Haziran’da ise tüm dijital kanallarda satışa sunulacak albüm, aynı zamanda LP olarak da yayınlanacak.

Ceza, albümünün ilk video klip çalışması “Suspus” için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına da geçti. Klip yakında yayınlanmaya başlayacak.