menu

close

menu

close

menu

close

Tadım ile Yaz Konserleri

Temmuz ayında başlayan konserler dizisi Eylül’de de devam ediyor.

26 Eylül’de Nil Karaibrahimgil eğlenceli sahnesi ve sürprizleriyle Harbiye Cemil Topuzlu’da unutulmaz bir performans sergileyecek. Konserler, 28 Eylül akşamı sevilen oyun ‘Güldür Güldür’ ile kahkaha molası verecek! Bütün oyuncularıyla  Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Güldür Güldür ekibi, hazırladıkları birbirinden eğlenceli yeni skeçlerle, kendilerini izlemeye gelenleri kahkahaya boğacak!
29 Eylül akşamı, yoğun istek üzerine 2. konserini verecek olan Candan Erçetin sahnede olacak. Ziynet Sali, BKM ‘Tadım ile Yaz Konserleri’ etkinliklerinin finali için  30 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak!

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler