Temmuz ayında başlayan konserler dizisi Eylül’de de devam ediyor.

26 Eylül’de Nil Karaibrahimgil eğlenceli sahnesi ve sürprizleriyle Harbiye Cemil Topuzlu’da unutulmaz bir performans sergileyecek. Konserler, 28 Eylül akşamı sevilen oyun ‘Güldür Güldür’ ile kahkaha molası verecek! Bütün oyuncularıyla Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Güldür Güldür ekibi, hazırladıkları birbirinden eğlenceli yeni skeçlerle, kendilerini izlemeye gelenleri kahkahaya boğacak!

29 Eylül akşamı, yoğun istek üzerine 2. konserini verecek olan Candan Erçetin sahnede olacak. Ziynet Sali, BKM ‘Tadım ile Yaz Konserleri’ etkinliklerinin finali için 30 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak!

