Tahran’da kitap karnavalı

Gündelik hayatta etkisini sürdüren sansür baskısına karşın, Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nın yeri apayrı

Dünyanın en büyük kitap etkinliklerinden olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nın 27’ncisi geçtiğimiz Cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. 10 gün sürecek etkinliğe 3 binin üzerinde yerli ve yabancı yayıncı katılıyor. Fuar alanındaki 7 bin stant bir an olsun boş kalmıyor, fuarı her gün ortalama 500 bin İranlı kitapsever ziyaret ediyor. Küçük çocuklardan gençlere, yaşlı teyze ve amcalara kadar her nesil ve toplumsal sınıftan binlerce insan kalabalıkta yolunu bulmaya çalışıyor, alanda âdeta bir karnaval havası esiyor. Fuarın açılışı İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani tarafından yapıldı. Ruhani, düşünceye olduğu kadar, yazar ve yayıncılara da saygı duyulması gerektiğini söyleyerek anlamlı mesajlar verdi. Uluslararası olmasına karşın, fuara özellikle Batı’dan beklenen ilginin olmayışı düşündürücü. Fuarın uluslararası bölümünden sorumlu Rıza Masumi, bunun nedenini ABD'nin İran'a uyguladığı ambargolar olarak açıklıyor. ABD'nin en büyük yayıncılarından olan ve geçen yıllarda fuara katılan McGraw Hill’in örneğin baskılar yüzünden bu yıl fuara katılmadığını idda ediyor Masumi. İngiltere’den yalnızca Pearson Longman, Almanya’dansa iki yayınevi var Tahran'da. Beri taraftan, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çin, Afganistan, Japonya bu yıl fuarda boy gösteren ülkeler arasında.