Tanpınar zamanı!

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Yerli ve yabancı yazarları biraraya getiren 6. İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali bugün başlıyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (İTEF), şehir ve yolculuk temasıyla bugün başlıyor. Yerli ve yabancı yazarlar için bir buluşma platformu olan festival, 11 Mayıs’a kadar söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek. Vehbi Koç Vakfı’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin bu seneki yıldız konukları Uluslararası Yazarlar Festivali (IFOA) işbirliğiyle misafir edilen Man Booker adayı Alison Pick ve Kanada’nın en prestijli edebiyat ödülü Governor General’s Award’a aday olan Vincent Lam. IFOA heyetine dahil olan Kanada’nın popüler radyo programcısı Eleanor Watchel, festival kapsamında Ece Temelkuran’ın da yer alacağı bir etkinliğin moderatörlüğünü üstlenecek. Türkiye -Polonya diplomatik ilişkilerinin 600’üncü yılı kutlamaları vesilesiyle Polonya’nın yeni jenerasyonunun önde gelen yazarları da festivalin konuğu. Polish Book Institute işbirliğinde gerçekleştirilen programda yazar ve sinemacı Andzrej Bart, Newsweek-Polonya’nın yayın yönetmeni Zygmunt Miloszewski, yeraltı edebiyatının güçlü ismi Wojciech Kuczok, çocuk edebiyatı yazarı ve eleştirmeni Joanna Olech ve çizer Adam Pekalski festival takipçileriye buluşacak. ‘İTEF Mutfakta Edebiyat’ etkinliğinde ise yemek kültürü yazarları ve uzman şefler biraraya geliyor. Sekiz ülkedn sekiz çocuk yazarının devlet okullarını ziyaret edeceği ‘Yabancı Yazarlar Okullarda’, Murat Belge ve Sevengül Sönmez’in ‘Türkçe Edebiyatta Yol ve Yolculuk’ söyleşisi, çokdilli yayıncılığın masaya yatırılacağı ‘Türkiye’de Lazca, Ermenice ve Kürtçe Edebiyatları ve Bugünü’ festivaldeki diğer etkinliklerden bazıları.