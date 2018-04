Tanrıça İstanbul'a geliyor!

Rock'n roll tarihinin en iyi ve seksi kadın şarkıcılarından punk rock'ın ikon ismi Deborah Harry liderliğindeki Blondie, 40. yıl turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'a geliyor.

Punk rock’ın ikon ismi ya da Radikal’in müzik yazarı Sarp Dakni’nin tanımıyla müzikte “Sarışın kelimesinin sözlük anlamı” Blondie, ilk kez İstanbul ’a geliyor. Özellikle akustiğiyle izleyicilerden hayli olumlu eleştiriler alan İstanbul’un yeni konser mekanı Black Box Istanbul, kış sezonunu 6 Eylül ’de Blondie konseriyle açacağını duyurdu. Biletler, 4 Temmuz Cuma günü Biletix’ten satışa sunulacak.



Rock’n roll tarihinin en iyi ve en seksi kadın şarkıcılarından Debbie Harry önderliğinde Blondie, bu sene müzikal kariyerlerindeki 40. yılını kutluyor. Geçen hafta Glastonbury festivalinde en büyük kalabalıklardan birisini toplayarak muhteşem geri dönüşlerini kanıtlayan Blondie, rock tarihinin kült kadınlarından Debbie Harry, efsane gitarist Chris Stein, davulcu Clem Burke ve gruba yeni katılan Leigh Foxx, Tommy Kessler ve Matt Katz-Bohen’den oluşuyor.



70’li yılların sonundan bugüne kadar yayınladıkları toplam 10 albümde rock’tan new wave’e pop’tan disco ve reggae’ye kadar farklı tarzları aynı potada eriten Blondie, 2006 yılında ‘Rock and Roll Hall of Fame’e kabul edilme şerefine erişmişti. Blondie’nin “One Way or Another”, “Atomic”, “Heart of Glass”, “Call Me” gibi sayısız hit’i bulunuyor.