menu

close

menu

close

menu

close

Tarihte Yaşanmamış Olaylar

Bu kitapta yazılanlar tarihte hiç yaşanmadı!
Peki tarihin önemli bir bölümünü, bir yazarın zihninde yaşananlar oluşturmaz mı? Ülkü Tamer, kitapta yazan her şeyin bir palavra olduğunu ama kendi içinde yaşandığını söylüyor. Olmayan bir tarihi okumaya ve hayal kurmaya ne dersiniz?
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler