Tarihte Yaşanmamış Olaylar

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Bu kitapta yazılanlar tarihte hiç yaşanmadı!

Peki tarihin önemli bir bölümünü, bir yazarın zihninde yaşananlar oluşturmaz mı? Ülkü Tamer, kitapta yazan her şeyin bir palavra olduğunu ama kendi içinde yaşandığını söylüyor. Olmayan bir tarihi okumaya ve hayal kurmaya ne dersiniz?