Tarkan müjdesi!

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Bu yaz Harbiye Açıkhava'da konser verecek isimler arasında olmayan Tarkan'ın ağustos sonu ya da eylül başı Açıkhava'da bir dizi konser vereceği iddia edildi.

Takvim’in haberine göre bu yaz Harbiye Açıkhava’da konser verecek sanatçılar arasında ismi olmayan Tarkan; hayranlarını merakta bıraktı. Ancak ünlü sanatçının, bu sene de Açıkhava’da hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacağı öğrenildi. Geçen yıllarda olduğu gibi yine ağustos ayının son günleri ile eylülün ilk haftasında Açıkhava’da bir dizi konser verecek. Tarkan; İskender Paydaş’la birlikte seslendirdiği şarkıyı da ilk kez Açıkhava’da söyleyecek.