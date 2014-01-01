Tarkan yılın ilk konserini İTÜ'de verecek!

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Tarkan, İTÜFEST kapsamında 9 Mayıs'ta İTÜ Stadyumu'nda sahne alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi ’nin (İTÜ) ‘Bunun BÜT’ü Yok!’ sloganıyla düzenlediği İTÜFEST bu akşam başladıyor. 9 Mayıs cumaya kadar sürecek olan festivalin starı ise Tarkan olacak. Onbinlerce kişiye ulaşan bahar şenliği İTÜFEST’in bu yılki kapanış konserini verecek olan Tarkan, 2014 konser maratonuna da gençlerle start vermiş olacak. Konser 9 Mayıs cuma akşamı İTÜ’nün Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek. Dışarıdan katılımcılara da açık olan, bu akşam Bülent Ortaçgil’in sahne aldığı etkinlikte yarın MFÖ ve Teoman, perşembe günü Kenan Doğulu ve Mirkelam sahne alacak. Konser biletleri satışta.