Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü “Ahde Vefa” ile tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Albüm listelere ilk sıradan giriş yaptı.

Tarkan’ın Türk sanat müziği albümü “Ahde Vefa”, 11 Mart’ta ilk olarak iTunes’ta satışa çıktı. Albüm, birkaç saat içerisinde tüm dünyada yoğun bir ilgiyle karşılandı. “Ahde Vefa”, 35’i aşkın ülkenin iTunes Dünya Müziği sayfasında yer aldı. Başta Amerika olmak üzere toplam 19 ülkenin “Dünya Müziği” sayfasında yer alan albüm, ilk olarak iTunes İngiltere ardından Danimarka, Hollanda ve Almanya Dünya Müziği sayfasında bulunan TOP CHARTS listesine ilk sıradan giriş yaptı.

Tarkan’ın, 10 Mart sabahı öncelikli olarak radyolarda sevenleri ile paylaştığı "Ahde Vefa" isimli Türk sanat müziği albümü, 11 Mart itibariyle tüm müzik marketlerde ve ilk olarak iTunes'ta olmak üzere dijital platformda müzikseverlerle buluştu.

Birkaç saat içinde birçok ülkenin iTunes Dünya Müziği sayfasında yer alan “Ahde Vefa” Cuma sabahı erken saatlerden itibaren şaşırtıcı bir hızla bütün Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Rusya, Hindistan, Mısır, Amerika ve Kanada’daki müzikseverlerin beğenisine sunuldu ve listelere girmeye başladı. Tarkan, “Ahde Vefa” albümüne olan yoğun ilgi ile iTunes üzerinde dünya çapında albüm tanıtımına en çok yer verilen ilk Türk sanatçısı oldu.



