Tatil Diyalogları

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Birol Güven’in yeni kitabı “Tatil Diyalogları” çıktı.

Senarist Birol Güven, “Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye” ve “Yatak Odası Diyalogları” kitaplarının ardından, üçüncü kitabı “Tatil Diyalogları”nı kitapseverlerin beğenisine sundu.Güven, yeni kitabında Türklerin yurtdışı tatiline gitmek için katlandığı zahmetleri ve orada yaşadığı komik olayları konu alıyor. Alfa Yayınları’ndan çıkan kitapta yeni pasaport alıp Şengen vizesi için tüm mal varlığının tomografisini çektirmek zorunda kalan, taharet musluksuz tuvaletlerde işkence çeken, kahvaltıda aradığı sele zeytini bulamayan, domuz eti var diye hiçbir şey yiyemeyen, yabancı dil bilmediği için derdini anlatamayan, alışverişte “Made in Turkey” ürünler aldığını sonradan anlayan, tüm okul hayatı boyunca çözemediği çarpım tablosunu Euro’yu TL’ye çevirirken çözen Türk insanının 299 Euro’ya satın aldığı 3 günlük Roma turu anlatılıyor.Güven, yeni kitabı için “Bu kitap önemsiz şeyler anlatan, önemli bir kitaptır; ama tatilde yurtdışına gitmek istiyorsanız bu kitabı sakın okumayın!” diyor. Güven ’in senaryosunu “Tatil Diyalogları” adlı kitabından yola çıkarak yazdığı “Yengen ve Şengen” filmi ise 3 Nisan’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.