Tek enstrümanları sesleri!

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Vokaliz 30 Mayıs Cuma akşamı Ada Bosphorus’da

Canlı müziğin yeni adresi Ada Bosphorus sizi 30 mayıs cuma akşamı Vokaliz konserine davet ediyor.



Türkiye’nin ilk akapella grubu Vokaliz eğlenceli sahne performansları ile müzikseverleri Ada Bosphorus’a bekliyor. Vokaliz, 70’ler, 80’ler ve 90’lar konseptiyle oluşan ve yeni albümünü sahne performansına da taşıyor!



“Tek enstrümanları sesleri" sloganı ile müzik yaşamlarına başlayan Vokaliz, performanslarında hiç enstrüman kullanmadan sevdikleri şarkıları seslendiriyor. Beatles klasiklerinden türkülere uzanan çok geniş bir seçkide konser veriyorlar.



Adres: Kuruçeşme Mah Muallim Naci Cad Öksüz Çocuk Sok No:1

(Kuruçeşme Parkı Karşısı / Migros yanı)