Tek Kişilik Oyunlar Haftası

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Ankara'da "Tek Kişilik Oyunlar Haftası"nda, 18-23 Kasım arasında 11 oyun sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından 3. kez düzenlenecek oyun haftaları kapsamında, tek kişilik oyunlar Başkentli sanatseverlerle buluşturulacak.



DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek "Tek Kişilik Oyunlar Haftası"nda, 11 oyun sahnelenecek.



Bu kapsamda, William Shakespeare'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği İstanbul DT yapımı "Hamlet" Akün Sahnesi'nde izlenebilecek.



Cengiz Toraman'ın yazdığı ve Levent Aras'ın rejisörlüğünü üstlendiği Erzurum DT yapımı "Anlatılan Senin Hikayendir" ise Şinasi Sahnesi'nde perde açacak.



Willy Russell'in yazdığı, Ahmet Alpaslan Sağır'ın çevirdiği ve Bengisu Gürbüzer Doğru'nun yönettiği Konya DT yapımı "Shirley Valentine", Altındağ Tiyatrosu'nda seyredilebilecek.



Umut Toprak'ın yönettiği Adana DT yapımı "Bir İnsan, Bir Ağaç, Bir Köpek" Küçük Tiyatro'da, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kaleminden Ayşe Lebriz Berkem'in sahneye taşıdığı Bursa DT yapımı "Tek Kişilik Yaşam Bedri Rahmi Eyüboğlu" Oda Tiyatrosu'nda temsil verecek.



Sönmez Atasoy'un yazdığı ve Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü yaptığı "Bizim Yunus", Stüdyo Sahne'de görülebilecek.



Güner Sümer'in yazdığı, Olcay Poyraz'ın yönettiği "Hüzzam" Tatbikat Sahnesi'nde, Hüseyin Alp Tahmaz'ın yazdığı ve Volkan Özgömeç'in sahneye koyduğu "İyiyim" İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın rejisörlüğünü üstlendiği İstanbul DT yapımı "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" Şinasi Sahnesi'nde, Tuncay Özinel'in yazdığı ve Göksel Kortay'ın yönettiği "Nice Yıllara" 75. Yıl Sahnesi'nde izlenebilecek.



Patrick Süskind'in kaleminden Hale Kuntay'ın çevirdiği ve Metin Belgin'in yönettiği "Kontrabas" ise Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



(AA)