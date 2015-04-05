Teoman'dan yeni albüm konseri

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Teoman, 4 yıl aradan sonra yayınladığı yeni albümün konseriyle, 5 Nisan 2015 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde.

10 yeni şarkıdan oluşan “Eski Bir Rüya Uğruna” adlı albüm, 16 Mart’ta müzik marketlerdeki yerini aldı. Yeni albümün ilk konseri ise 5 Nisan Pazar Bostancı Gösteri Merkezi’nde...

Teomanın ilk albümünden beri birlikte çalıştığı Alper Erinç bu albümde de aranjör ve prodüktör olarak yer aldı.

Albümün ilk çıkış şarkısı, söz ve müziği Teoman’a ait “Serseri” 10 Mart itibarıyla tüm TV, Radyo ve dijital platformlarda yayında.

Albümde, sözlerini Nejat İşler'in yazdığı “Kum Saati” isimli şarkı da yer alıyor.