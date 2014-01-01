The Kinks 14 sene aradan sonra ilk konserini veriyor!

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Davies kardeşler arasında yaşanan tatsızlıklar yüzünden uzun süredir canlı olarak sahneye çıkmayan gruptan sevindirici haberler geliyor

Ray Davies’in Sunday Times gazetesine verdiği röportajda; “Uzun bir aradan sonra Dave ile geçtiğimiz hafta görüştük ve bu görüşmede The Kins’i bir araya getirmek hakkında konuştuk” demesi, The Kinks hayranlarını epey ümitlendirdi.



Ray Davies’in müziğine ve senaryosuna yardımcı olduğu Sunny Afternoon adlı müzikal için Dave Davies’in izleyip beğendiğini söylemesi ikili arasındaki buzları biraz olsun eritmişe benziyor.



Dave Davies, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada ise, bu konuyu sadece görüştüklerini , henüz netleşen bir şeyin olmadığını söyledi.