The Standards

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5 ayrı dilde şarkılar içeren muhteşem bir albüm!

Latin Pop müziğin kraliçesi ilan edilen ve tüm dünyada 70 milyon üzeri albüm satarak ödüle doymayan Gloria Estefan’ın yepyeni albümü “The Standards” Sony Music etiketiyle müzik marketlerde. Prodüktörlüğünü de Gloria Estefan’ın kendisinin ve sanatçının 19 kez Grammy ödüllü eşi Emilio Estefan ile Shelly Berg’ün üstlendiği albümün hazırlık aşamasında 50 şarkı seçildikten sonra, son olarak 16 tanesinin albümde yer almasına karar verildi. Şarkıların tamamı, orkestra ile birlikte canlı stüdyo kaydı olarak, alanında usta isimler ile birlikte kaydedildi.